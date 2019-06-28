Барнаульцы могут в День молодежи стать героями популярных сериалов

В субботу, 29 июня, в парке культуры и отдыха "Центральный" на площадке телеканала ТНТ пройдет праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Поучаствовать в играх и конкурсах от телеканала можно будет с 15 до 18 часов.
ТНТ подготовил для барнаульцев две интерактивных зоны – стильную фотозону и игру "Монополия ТНТ". В фотозоне гости смогут не только сделать классные снимки на фирменных кубах телеканала, но и получить за публикацию в социальных сетях крутые подарки. Автору самого креативного фото вручат главный приз – пляжный набор.
Для поклонников телеканала организаторы приготовили особое развлечение – "Монополию ТНТ", играя в которую каждый сможет почувствовать себя героем шоу "Импровизация", "Битва экстрасенсов", "Дом-2", или сериалов "СашаТаня", "Полицейский с Рублевки" и других проектов телеканала. Участников и победителей монополии также будут ждать призы.
Мероприятие будет проходить 29 июня с 15:00 до 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". Вход свободный.
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