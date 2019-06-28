Несмотря на появление многочисленных альтернатив, СМС-рассылки прочно удерживают свои позиции, и это вполне объяснимо: стоимость их невелика, а телефон у современного человека всегда с собой. Кроме того, сегодня, когда от массовых рассылок бизнес все чаще стал переходить к персональным уведомлениям и обратной связи, это направление уже перестало ассоциироваться с агрессивным маркетингом.
Эффективность этого маркетингового инструмента признали не только бизнесмены, но и политики: так, он активно использовался в предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 году, когда желающие получать рассылку отправляли на специальный номер слово "hope"*, что означает "надежда". Однако, чтобы СМС-рассылки действительно "работали", необходимо их правильно применять. Как – разбираемся с Amic.ru.
Разновидности СМС-рассылок
Желание уйти от агрессивного веерного информирования привело к тому, что сформировалось четыре основных вида рассылок СМС-сообщений. Обычно коммерческие компании используют в своей маркетинговой деятельности сразу несколько.
- Массовая. Классический вариант, с которого все начиналось. Всем адресатам рассылаются одинаковые сообщения от имени компании. Используется, чтобы донести общую информацию, которая может быть интересна всем. Отправка происходит автоматически.
- Персональная. Выборочная рассылка, которая производится с учетом личных данных клиента. Информация ориентирована на определенную категорию – например, только именинников или мужчин. Такая рассылка повышает лояльность клиента, т.к. она более адресна. Часто подобные сообщения начинаются с персонального обращения.
- Автоматические уведомления. Техническая информация, которую клиенту стоит знать – своего рода "напоминалка". Обычно этот вид используют, чтобы сообщить о прибытии заказа или необходимости пополнить счет.
- Общение. Интерактивная связь: клиент может ответить действием – перевести деньги, проголосовать или подтвердить необходимость какой-либо услуги.
Во всех случаях вместо цифрового номера лучше использовать альфа-подпись – название компании.
Для кого актуально СМС-оповещение
В той или иной степени этот маркетинговый инструмент эффективен для всех коммерческих компаний. Однако наиболее актуален он для:
- предприятий сферы услуг (уведомление о новых услугах и скидках, записи на прием, состоянии счета);
- общепита (бронирование мест, изменения в меню, проведение развлекательных мероприятий);
- банков (предоставление услуг, манипуляции со счетом);
- интернет-магазинов (сообщения о доставке товаров, открытии новых пунктов выдачи);
- операторов связи (состояние счета, новые услуги);
- магазинов (информация о распродажах, акциях, скидках, новых поступлениях).
СМС-рассылку часто применяют СМИ, транспортные компании, курьерские и почтовые службы, а с недавних пор такой способ информирования вышел за пределы бизнеса. Так, через СМС родители получают информацию обо всем, что делает их ребенок с помощью карты школьника (от времени, когда он вошел в школу, до того, сколько пирожков купил в столовой).
*Хоуп – прим.ред.
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