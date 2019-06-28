Пятница, 28 Июнь, 16:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 71,66
Обь
322см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

"Эпистолярный" маркетинг: чем СМС-рассылки полезны вам и вашему бизнесу

, ИА "Амител"
Все об эффективном использовании СМС-оповещений
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Несмотря на появление многочисленных альтернатив, СМС-рассылки прочно удерживают свои позиции, и это вполне объяснимо: стоимость их невелика, а телефон у современного человека всегда с собой. Кроме того, сегодня, когда от массовых рассылок бизнес все чаще стал переходить к персональным уведомлениям и обратной связи, это направление уже перестало ассоциироваться с агрессивным маркетингом.

Эффективность этого маркетингового инструмента признали не только бизнесмены, но и политики: так, он активно использовался в предвыборной кампании Барака Обамы в 2008 году, когда желающие получать рассылку отправляли на специальный номер слово "hope"*, что означает "надежда". Однако, чтобы СМС-рассылки действительно "работали", необходимо их правильно применять. Как – разбираемся с Amic.ru.

Разновидности СМС-рассылок

Желание уйти от агрессивного веерного информирования привело к тому, что сформировалось четыре основных вида рассылок СМС-сообщений. Обычно коммерческие компании используют в своей маркетинговой деятельности сразу несколько.

  • Массовая. Классический вариант, с которого все начиналось. Всем адресатам рассылаются одинаковые сообщения от имени компании. Используется, чтобы донести общую информацию, которая может быть интересна всем. Отправка происходит автоматически.
  • Персональная. Выборочная рассылка, которая производится с учетом личных данных клиента. Информация ориентирована на определенную категорию – например, только именинников или мужчин. Такая рассылка повышает лояльность клиента, т.к. она более адресна. Часто подобные сообщения начинаются с персонального обращения.
  • Автоматические уведомления. Техническая информация, которую клиенту стоит знать – своего рода "напоминалка". Обычно этот вид используют, чтобы сообщить о прибытии заказа или необходимости пополнить счет.
  • Общение. Интерактивная связь: клиент может ответить действием – перевести деньги, проголосовать или подтвердить необходимость какой-либо услуги.

Во всех случаях вместо цифрового номера лучше использовать альфа-подпись – название компании.

Для кого актуально СМС-оповещение

В той или иной степени этот маркетинговый инструмент эффективен для всех коммерческих компаний. Однако наиболее актуален он для:

  • предприятий сферы услуг (уведомление о новых услугах и скидках, записи на прием, состоянии счета);
  • общепита (бронирование мест, изменения в меню, проведение развлекательных мероприятий);
  • банков (предоставление услуг, манипуляции со счетом);
  • интернет-магазинов (сообщения о доставке товаров, открытии новых пунктов выдачи);
  • операторов связи (состояние счета, новые услуги);
  • магазинов (информация о распродажах, акциях, скидках, новых поступлениях).

СМС-рассылку часто применяют СМИ, транспортные компании, курьерские и почтовые службы, а с недавних пор такой способ информирования вышел за пределы бизнеса. Так, через СМС родители получают информацию обо всем, что делает их ребенок с помощью карты школьника (от времени, когда он вошел в школу, до того, сколько пирожков купил в столовой).

*Хоуп – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
16:15
"Учитель не должен думать о зарплате": Васильева разъяснила методику расчета 0
15:53
Закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП вступил в силу в России 1
15:13
Путин рассказал о рисках гонки вооружений и результатах войны в Сирии 7
14:45
"Эпистолярный" маркетинг: чем СМС-рассылки полезны вам и вашему бизнесу 0
14:35
Правительство пообещало нефтяникам не продлевать заморозку цен на бензин 8
14:23
Путину ответили в Евросовете на заявление об устаревшей либеральной идее 9
14:15
Барнаульцы могут в День молодежи стать героями популярных сериалов 0
14:09
Сними наушники: на пешеходных переходах Барнаула появились предупреждения 6
13:49
Банковские счета Депардье разблокировали в Новосибирске 0
13:34
Дороги обновляют в районе барнаульского медицинского кластера 7
13:22
ПФР: если еще не получили прибавку к пенсии, это произойдет до 1 июля 1
13:15
У студентов военного учебного центра АлтГТУ начинаются учебные сборы 0
13:07
Жители алтайского села обратились к депутату Госдумы из-за оползня возле домов 0
12:47
Путин о деле Скрипалей: "Вся эта возня вокруг шпионов и пяти копеек не стоит" 8
12:34
Лобовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск: пострадали двое 1
12:23
Двое детей пропали на берегу реки в Алтайском крае: ведутся поисковые работы 0
12:14
Служебную собаку наградили в Барнауле за успехи в раскрытии преступлений 2
11:41
Развитие гипермаркетов сворачивается в России из-за их расположения и цен 7
11:29
Усманов пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей 3
11:05
Молодая жительница Барнаула украла из торгового центра джинсы, брюки и топ 7
10:44
Знание английского языка может повлиять на размер зарплаты в России 4
10:33
Пожар уничтожил жилой дом под Барнаулом и оставил семью без крова 0
10:22
Житель Алтайского края пытался похитить автомобиль на глазах у хозяина 1
10:04
НАТО: на каждый перехват российскими самолетами приходится три ответных 2
09:51
Путин заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I 10
09:37
Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах 12
09:19
Жителя Горно-Алтайска подозревают в убийстве приютившего его знакомого 0
09:04
Инициативу МЭР по тотальному контролю за расходами россиян оценили эксперты 6
08:49
Минюст ответил на предложение РПЦ закрепить за эмбрионом право на жизнь 5
08:34
Путин рассказал, что думает о преемнике "всегда, начиная с 2000 года" 10
08:12
Лица великого конфликта: воспоминания о Первой мировой войне в фотографиях 9
08:01
В Барнаул грядут самые низкие цены на потрясающие летние наряды 0
07:51
"Человек-паук", "Король лев" и шедевр Финчера: что смотреть в кино в июле 3
07:49
Во время ремонта рабочие подключались к сетям дома. Кто должен платить за свет 2
07:44
Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села 16
07:30
Современный подход: почему лучше жить в одном городе, а работать в другом 7
07:19
Дизайнерскую квартиру с теплым балконом продают в Барнауле за 8,3 млн рублей 8
07:03
Феномен шоу-румов: почему они нравятся покупателям 6
06:48
Летний дворовый инструктор: где летом в Барнауле позаниматься спортом бесплатно 0
06:32
Мечи, горы посуды и странные грибы: что находят люди в лесу 2
06:17
Жара до +34 градусов и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 июня 0
06:01
Пошла жара: долгожданное лето пришло в Барнаул 0
05:51
Медведев расширил категорию "ребенок-инвалид" 0
04:57
Из-за паводка эвакуировали 654 человека в Иркутской области 0
03:22
Ученые назвали пользу кофе при ожирении и диабете 1
02:51
МЭР предлагает контролировать расходы россиян 2
01:01
Зеленский на русском языке обратился к Путину 7
00:19
Ученые создали киберпчелу на солнечных батареях 0
23:58
Бари Алибасов снимется в фильме "Брат-3" 1
23:33
"Культурные нормативы школьников" разделят на семь направлений 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.