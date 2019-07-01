25 июня 2019 года в рамках приемной кампании Сибирского федерального университета стартовал экспресс-конкурс для абитуриентов. Участие в нем позволит поступающим увеличить свой рейтинг и повысить шансы на зачисление в СФУ.
Как отмечают в приемной комиссии СФУ, участие в экспресс-конкурсе имеет двойную выгоду для абитуриента. Во-первых, все вопросы конкурса посвящены технологии поступления в университет и правилам приема в СФУ и экспресс-конкурс – это еще одна мотивация их изучить. Во-вторых, при поступлении на бюджет даже один балл может стать решающим, и конкурс – это последняя возможность увеличить свой рейтинг и улучшить положение.
Отметим, экспресс-конкурс проводится в дистанционном режиме. Для участия необходимо:
– сделать репост информационно-графической записи (главная запись группы, находится вверху, под строкой "статус") группы СФУ и закрепить ее на своей странице в социальной сети "ВКонтакте";
– зарегистрироваться в системе дистанционного образования и тестирования школьников;
– ответить на вопросы конкурса.
Отправлять свои ответы абитуриенты смогут вплоть до 24:00 часов 21 июля 2019 года.
- 10 победителей конкурса получат диплом I степени и 5 дополнительных баллов к рейтингу в СФУ.
- 50 призеров получат диплом II степени и 3 дополнительных балла к рейтингу в СФУ.
- Все участники конкурса, успешно выполнившие не менее 50% конкурсного задания, смогут получить диплом III степени, который дает право на получение двух дополнительных баллов к рейтингу в СФУ.
Результаты конкурса будут оглашены 24 июля 2019 года. Всем абитуриентам, поступающим в СФУ, баллы будут добавлены автоматически.
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