В Барнауле подвели итоги конкурса красоты "Мисс&Мистер Алтай 2019", который является полуфиналом Miss Queen Eurasia и "Мистер Россия". В конкурсе приняли участие 14 самых ярких, красивых и лучших девушек и парней Алтайского края. Вниманию гостям мероприятия представили дефиле участников конкурса, яркие творческие номера участников, выступления основного состава агентства и лучших артистов Сибири.
По мнению профессионального жюри "Мисс Алтай 2019" стала Злобина Елена. Помимо короны она получила путевку в Турцию на конкурс Miss Queen Eurasia и титулы в номинации: "Мисс Онлайн Инстаграм" и "Мисс Успех". "Мистер Алтай 2019" стал Герман Колмыков. Он получил путевку на конкурс "Мистер Россия". Также он получил титулы "Мистер Успех" и "Мистер Телевидение".
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