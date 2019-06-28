Выходные в Алтайском крае успеют побыть и жаркими, и прохладными – кроме того, 29 и 30 июня в регионе ожидаются дожди и грозы, следует из прогноза Гидрометцентра.
В ночь на субботу температуры в крае составят +12...+17 градусов, в северо-западных районах будет всего до +7 градусов. А вот днем температуры составят +22...+27 градусов, в восточных районах до +32 градусов.
В отдельных районах ожидается небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град.
Ветер будет северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
В ночь на воскресенье термометры в крае покажут +7...+12 градусов, в юго-восточных районах будет до +17 градусов. Днем будет существенно прохладнее, чем сутками ранее. Температуры воздуха составят +19...+24 градуса.
В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь, гроза, град.
Ветер будет северный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15 -20 метров.
В настоящее время в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с тем, что до 1 июля местами в западных районах прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс горимости).
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