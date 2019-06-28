Песков рассказал, как прошел первый день Путина на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как прошел первый день Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке, сообщает РИА "Новости".
Перед официальным открытием "двадцатки" неформальную встречу провели лидеры стран БРИКС: президенты России, Бразилии и ЮАР – Владимир Путин, Жаир Болсонару и Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди. Организатором встречи выступила Бразилия.
"Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", – сказал Песков.
На саммите лидеры пяти государств затронули темы нестабильности мировой торговли, говорили о необходимости реформировать ВТО.
"Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом", – добавил Песков.
После первого заседания G20 прошла двусторонняя встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Как отметил Песков, на встрече было затронуто много тем, но не все смогли обсудить углубленно из-за ограничений по времени. В частности, Путин и Трамп договорились посмотреть, какие факторы мешают расширению двустороннего сотрудничества.
"Говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", – добавил Песков.
Также обсудили международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию. "Достаточно обстоятельно поговорили о вопросах разоружения, вопросах стратегической стабильности", – пояснил Песков.
Президенты договорились, что МИД, Госдепартамент и Минфины двух стран продолжат обсуждать затронутые ими темы более конкретно. В ходе встречи Путин пригласил Трампа в следующем году приехать в Москву на 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Трамп позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни обязательно будет направлено.
Также прошла двусторонняя встреча с британским премьером Терезой Мэй. В начале встречи прошло общение в формате "тет-а-тет" только в присутствии переводчиков. "Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос. Получила необходимые ответы со стороны российского президента", – рассказал Песков.
После этого прошли переговоры в расширенном составе, стороны обменялись мнениями по Украине, Сирии, Ирану.
После завершения официальной программы первого дня саммита лидеры стран "двадцатки" посетили прием от имени премьер-министра Японии Синздо Абэ.
Как отметил Песков, после приема Путин направится в гостиницу, где проведет еще три двусторонние встречи: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Кореи Мун Чжэ Ином и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
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