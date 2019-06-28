Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был со свои термосом на ужине в честь лидеров стран G20, сообщает РИА "Новости".
Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.
"Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса", — пояснил Песков.
Он подчеркнул, что Путин часто использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.
На ужине в Осаке Путин также был с термосом и после тоста главы Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом президента США Дональда Трампа. Судя по внешнему виду в бокале Трампа была любимая им кола.
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