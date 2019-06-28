Супругов лидеров G20 отправили кормить рыбок

Саммит G20 в Японии стал поводом для встречи не только лидеров стран, входящих в "большую двадцатку", но и для их "вторых половин", пишет "Газета.ru".
Среди первых леди мировых держав затесался один мужчина — Филип Мэй, муж уходящей со своего поста премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Филипп кормил рыбок и фотографировался у храма Тофуку-дзи в Киото вместе с Бриджит Макрон из Франции, Софи Трюдо из Канады, Джинни Моррисон из Австралии, Аки Абэ из Японии, Ким Джонсук из Южной Кореи, Эминэ Эрдоган из Турции и другими женами премьер-министров и президентов стран.
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