Захарова словами Киркорова ответила на спор Зеленского и Климкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала спор президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел страны Павлом Климкиным по вопросу ответа Киева на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе украинским морякам.
По мнению Захаровой, спор политиков напоминают слова из песни "Роза чайная" звезды российской эстрады Филиппа Киркорова.
"Как в песне: "У-е, ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Между нами беда, как холода", — написала Захарова.
Ранее Зеленский возмутился, что узнает о действиях министерства иностранных дел страны на международной арене из интернета. Так он отреагировал на то, что украинский МИД не предоставил ему информации о ноте от России с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков.
В ответ Климкин парировал, что его ведомство могло направить ноту без согласования с главой государства. Он подчеркнул, что расходится во мнении с президентом страны по вопросам противодействия "российской агрессии".
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