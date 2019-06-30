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Более 1000 детей поставили на учет в полицию в Алтайском крае с начала года

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Более 3,5 тысяч несовершеннолетних стоит на учете в полиции Алтайского края
Воспитательная колония / фото voxpop-66.livejournal.com

Воспитательная колония / фото voxpop-66.livejournal.com

В Алтайском крае дети стали совершать меньше преступлений. Об этом 28 июня рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю Марина Муравьева. Она уточнила, что за пять месяцев 2019 года несовершеннолетние совершили 378 преступлений, в то время, как в 2018 — 412. 

В то же время с начала года полиция поставила на учет уже более тысячи детей. А всего на учете в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю стоит более 3,5 тысяч несовершеннолетних. Чаще всего подростки совершают кражи: денег, сотовых телефонов, металла и даже скота.

Борьба с наркотиками

Два года назад в регионе сложилась сложная ситуация с детьми, которые были связаны с наркотиками. Сейчас, по словам Муравьевой, ситуация выровнялась. Количество преступлений в этой сфере снизилось на 40%. 

В 2019 году только одно преступление совершил ребенок в возрасте младше 14 лет, — сообщила Муравьева. Два года назад таких детей было 12. Среди них были и девочки. Законом предусмотрено наказание и для детей такого возраста — их отправили в спец учреждения закрытого типа.

Для детей же в возрасте 14 лет и старше наказанием становится реальный срок, который перечеркивает все будущее ребенка.

Чтобы улучшить ситуацию проводилась большая профилактическая работа: беседы с родителями, выступления в СМИ.

"Мы объясняли, насколько все серьезно. Что, когда ребенок достиг возраста ответственности — 14 лет, проводится судебное заседание. И ребенку дают реальный срок, а это от 3 до 8 лет."- рассказала глава подразделения ПДН края. Она отметила, что в практике были случаи, когда дети, которые шли на медали в 11 классе, в итоге отправлялись в колонию.

Ночная жизнь

Большой проблемой  назвали в ГУВД то, что дети зачастую находятся без сопровождения взрослых в общественных местах в ночное время. За 5 месяцев 2019 года 873 ребенка в Алтайском крае были задержаны полицией вне дома.

При этом Муравьева подчеркивает, что в полиции индивидуально работают с каждым случаем и "до абсурда" ситуацию не доводят. Но порой детей приходилось снимать с крыш, где они могли получить увечья.

"В сельской местности кто-то с коровами, а кто-то на дискотеке — мы же говорили, что до абсурда доходить не будем. За все годы никаких вопиющих ситуаций не было," — подчеркнула Марина Муравьева.

В ГУВД напоминают: согласно региональному закону, детям до 16 лет запрещено находится в общественных местах без сопровождения взрослого с 22-00 до 06-00, детям старше 16 лет — запрещено с 23-00 до 06-00.

Под особым контролем

Представитель главка подчеркнула, что работа с несовершеннолетними разноплановая, но акцент делается на детях с ограниченными способностями. "Зачастую дети инвалиды — это источник дохода для родителей, которые употребляют спиртные напитки." — сообщила Муравьева.

Чтобы исключить подобные случаи, в МВД считают, что надо наблюдать  за такими детьми и условиями, в которых они живут. Если семья переехала из деревни в город, то здравоохранение и соцзащита должны знать о таких фактах и контролировать ситуацию вокруг ребенка с ограниченными возможностями.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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