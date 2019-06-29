Ученые хотят лечить меланому частицами искусственной ДНК

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского совместно с коллегами из ДВФУ и РХТУ имени Менделеева предложили использовать в лечении рака кожи мази на основе синтетических фрагментов ДНК, способных разрушать раковые клетки вблизи очага опухоли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Molecules.
Рак кожи — один из самых распространенных видов рака. Основной фактор его возникновения — ультрафиолетовое излучение, вызывающее мутации, превращающие здоровые клетки в больные. Самая агрессивная разновидность рака кожи — меланома. Большая проблема ее лечения — сложность выявления раковых клеток в непосредственной близости от опухоли.
"Первичная меланома хорошо видна, и может быть удалена, тогда как удаленные от первичной опухоли так называемые "полевые" раковые клетки — невидимы глазу и намного труднее устранимы хирургически. По сути, нет четких границ для иссечения опухоли, которая бы могла гарантировать полное излечение", — рассказала соавтор публикации, заведующая Центральной научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии КФУ Евгения Зяблицкая.
По мнению авторов, особую надежду на удаление раковых клеток вблизи очага опухоли — причем как до, так и после операции — дают антисмысловые олигонуклеотиды (короткие фрагменты ДНК, получаемые химическим синтезом).
"Мы считаем, что применение антисмысловых олигонуклеотидов в виде мазей или кремов позволит предотвратить первичную опухоль от развития метастазов и даже полностью ее уничтожить", — заявила Зяблицкая.
По словам авторов исследования, многолетние модельные эксперименты с участием антисмысловых ДНК-фрагментов непарного шелкопряда показали — использование коротких антисмысловых фрагментов (длиной 18-20 нуклеотидов) антиапоптозных генов способно увеличить скорость апоптотических процессов в клетках насекомого. Полученные результаты будут применены в лечении раковых заболеваний человека, в том числе — меланомы.
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