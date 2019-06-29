Центробанк объяснил влияние потребкредитов на рост экономики

Центробанк считает, что необходимы структурные реформы и улучшение бизнес-климата, чтобы решить проблемы низкого роста экономики, пишет РБК.
Представитель ЦБ заявил, что замедление экономического роста в первом квартале года было "во многом" вызвано повышением ставки налога на добавленную стоимость, а также негативной динамикой внешнего спроса из-за замедления темпов мировой экономики и других причин.
"На этом фоне оцененный нами через кредитный импульс вклада потребкредитования в динамику ВВП выглядит сопоставимым с самой цифрой роста экономики в первом квартале", — сказал представитель регулятора.
Также он отметил, что потребительские кредиты — значимый, но не самый важный источник финансирования потребления и не является единственным показателем, влияющим на динамику ВВП. Проблемы низкого роста экономики носят структурный характер, и их нельзя решить мерами денежно-кредитной политики, отметил представитель ЦБ.
"Структурные проблемы требуют проведения структурных реформ, улучшения бизнес-климата, повышения предсказуемости условий ведения бизнеса, улучшения качества государственного управления", — заявил он.
Регулятор ранее выпустил аналитический доклад, в котором утверждалось, рост ВВП в первом квартале мог бы оказаться нулевым, если бы не необеспеченные потребительские кредиты. В докладе говорилось о кредитном импульсе, который показывает, как менялся объем первичных транзакций, профинансированный за счет новых кредитов. Министр экономического развития Максим Орешкин с такой трактовкой не согласился. В своем Facebook он написал, что "интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше".
Ранее ЦБ оценил итоговый вклад повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 году, в том числе с учетом вторичных эффектов, на уровне около 0,6-0,7%.
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