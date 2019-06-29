Какие минимальные показания счетчика за электроэнергию можно передавать в БГЭС, интересуется читатель ИА "Амител" : "Родители уехали на дачу на все лето. У меня не будет возможности приезжать к ним домой и снимать показания. Могу ли я каждый месяц передавать не точные, а примерные показания? И что будет если они будут меньше или больше реальных данных? Придется платить пеню если меньше? и сделают ли перерасчет если будет больше? И какие минимальные показания можно передавать?"*
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Даже нулевые показания лучше передавать, чтобы можно было провести корректные начисления. Если вы принципиально не хотите этого делать, то нужно обратиться в сервисный центр.
Мы отключим электроснабжение квартиры и вопросов по начислению не возникнет. При отсутствии показаний счет будет формироваться в течение трех месяцев по среднему потреблению электроэнергии, затем по нормативу.
Пени начисляются с 31 дня образовавшейся просрочки и взыскиваются в судебном порядке. В случае переплаты сразу после передачи показаний прибора учета или контрольного снятия данных инспектором БСК проводится корректировка начислений, поэтому беспокоиться не стоит.
*Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru. Со всеми вопросами и ответами вы можете ознакомиться в нашей рубрике онлайн-конференции.
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