Алибасов объявил о кардинальном обновлении состава группы "На-На"

Продюсер Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы "На-На", причем на кастинг также приглашаются и трансгендеры, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на самого музыканта.
"Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в своем активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь. В качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества", — сказал Алибасов.
К кандидатам на вступление в группу есть ряд других требований. Например, потенциальному члену группы должно быть 20-25 лет, а его рост должен быть не менее 178 сантиметров.
Алибасов 4 июня попал в больницу после того как, по заявлению его родственников, по ошибке выпил средство для прочистки труб. По мнению некоторых экспертов, отравление было подстроено ради пиара.
Группа "На-На" основана в 1989 году. За время существования музыкального коллектива его состав менялся, однако двое музыкантов из канонического состава Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин до сих пор продолжают выступать в группе.
Комментарии