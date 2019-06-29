Сергей Шубенков из-за травмы пропустит этап Бриллиантовой лиги в США

Барьерист Сергей Шубенков вынужден пропустить этап Бриллиантовой лиги в американском Стэнфорде (30 июня) из-за травмы, передает ТАСС со ссылкой на личного тренера спортсмена Сергея Клевцова.
Шубенков получил травму на предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, когда на финише столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом из Ямайки. Несмотря на падение, Шубенков выиграл забег, но получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава.
"Незадолго до вылета нам казалось, что все пошло на поправку. Но в день вылета у Сергея поднялась температура. Обследование показало, что у него идет воспалительный процесс в колене, видимо, какая-то грязь все-таки попала в рану. Сейчас Сергею прописали пятидневный курс антибиотиков, в течение всего этого времени ему нельзя тренироваться, поэтому он вынужден пропустить старт в США", – сказал Клевцов.
Решение об участии в следующих турнирах будет принято через три-четыре дня.
Шубенков предварительно заявлен на этап Бриллиантовой лиги в Лозанне, который пройдет с 4 по 5 июля, и на турнир в венгерском Секешфехерваре 9 июля.
"Будет ли он в Лозанне и на турнире в венгерском Секешфехерваре – пока сказать не могу. Врачи настаивают, нужно время, чтобы понять, как он себя чувствует без антибиотиков, нет ли ухудшения. Времени до Лозанны не так много, но сказать окончательно пока нельзя", – подчеркнул Клевцов.
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