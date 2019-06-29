Введение льготной ипотеки для учителей рассмотрит Минпросвещения

Министерство просвещения России готово рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для учителей в качестве дополнительной меры по привлечению на работу в школы молодых специалистов, передает ТАСС.
Соответствующее предложение стало одной из тем дискуссии в ходе заседания, прошедшего с участием министра просвещения Ольги Васильевой на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ.
"Министр одобряет в качестве проекта к обсуждению это предложение", — сказали в пресс-службе министерства.
Отмечается, что ранее соответствующий вопрос уже поднимался в рамках совместного заседания. Тогда речь шла о необходимости развития социальной инфраструктуры и системы материальных стимулов для привлечения кадров в сельские школы.
По мнению участников заседания, для педагогов в целом необходимо создавать достойные, комфортные условия жизни, к числу которых относится служебное жилье, места в детских садах.
В пресс-службе министерства добавили, что "с предложением рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки выступили и учителя из разных субъектов РФ".
В качестве решения данного вопроса рабочая подгруппа считает необходимым "рассмотреть возможность использования средств бюджетных кредитов, которые субъекты возвращают в федеральный бюджет в соответствии с условиями реструктуризации задолженности". Эти средства предлагается направить "на увеличение финансирования региональных составляющих национальных проектов и субсидирование части ипотечной ставки для педагогов".
По мнению Васильевой, для реализации этой идеи "требуется дальнейшая, более детальная проработка данного вопроса".
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