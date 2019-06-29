Два мобильных центра здоровья будут работать в Барнауле 29 июня

В Барнауле в субботу, 29 июня, будут работать два мобильных центра здоровья Краевого центра медицинской профилактики, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
В парке Центрального района (проспект Социалистический, 11) пройдет акция "Прогулка с доктором". Состояние своего здоровья также смогут проверить члены садоводческого некоммерческого товарищества "Октябрьский садовод" и все желающие — для них мобильный центр здоровья проведет акцию "Дачный уик-энд с доктором" (Змеиногорский тракт, 120а). Обе площадки будут работать до 15 часов.
Как сообщили в региональном Минздраве, специалисты предложат проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят внутриглазное давление, определят индекс массы тела, рост и вес, объем талии, артериальное давление, сделают пульсоксиметрию.
Проведение обследования, направленного на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, организовали таким образом, чтобы пациент получил как можно больше информации без особых усилий с его стороны: не нужно записываться на прием к врачу, сидеть в очереди, сдавать анализы и ожидать их результатов.
"Выезд в садоводческое товарищество — это шаг навстречу людям, которые находятся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, ведь зачастую садоводы — это люди старшего возраста, нередко страдающие гипертонией, а дачные хлопоты (физическая нагрузка в жару) — дополнительный фактор риска для них. Важно, чтобы жители края уделяли внимание состоянию своего здоровья и вовремя проходили обследования", — отмечают в Краевом центре медицинской профилактики.
Посетители обеих площадок мобильного центра здоровья также получат индивидуальную консультацию врача по профилактике ряда заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС. Обследование проводится бесплатно, прошедшие обследование получат "Паспорт здоровья".
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