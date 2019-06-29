Названы самые распространенные заболевания домашних кошек в России

Домашние животные в Москве чаще всего заболевают из-за неправильного кормления, в том числе ожирением, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на московский комитет ветеринарии.
Самыми распространенными заболеваниями среди домашних животных являются болезни, вызванные неправильным кормлением и содержанием, а именно аллергии, дерматиты, ожирение, мочекаменная болезнь и отиты.
Отмечается, что на амбулаторный прием чаще всего приводят кошек таких пород, как мейн-кун, бенгальская и сфинкс.
Из инфекционных заболеваний у котов чаще всего находят кальцивироз и панлейкопению.
В комитете отмечают, что для профилактики незаразных болезней животных необходимо правильно кормить и содержать. А с целью профилактики заразных болезней необходимо своевременно вакцинировать.
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