Вода и продукты выросли в цене в Приангарье на фоне крупного паводка

Власти Иркутской области заявили о фактах повышения цен на питьевую воду и продукты на территориях, пострадавших от наводнения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, в зону затопления попали 32 социально-значимых объекта, а также 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.
"Есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов. Это недопустимо. Надо совместно с правоохранительными органами разобраться и оперативно принять меры", – заявил председатель правительства области Руслан Болотов, возглавляющий комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Дано поручение уточнить запас продуктов питания и воды в территориях и определить дополнительную потребность в них.
Паводковые воды в Иркутской области подтопили 3 тысячи 735 домов, в которых проживают более девяти тысяч человек, сообщает региональный МЧС.
"На сегодняшний день в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт четырех муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, а также 3747 приусадебных участков", – говорится в сообщении ведомства.
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