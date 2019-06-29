Главные символы столицы Алтайского края назвали в ОНФ

Дом под шпилем, буквы "Барнаул" и Нагорный парк – это тройка основных символов Барнаула, названная по итогам опроса Общероссийского народного фронта, результаты которого презентовали на круглом столе, сообщает ГТРК "АЛТАЙ".
"С чего начинается Родина?" – так называется проект ОНФ, который реализуют по всей России. В Барнауле были опрошены горожане разных возрастов.
Что касается личностей, больше всего повлиявших на жизнь Барнаула, то были названы три человека: изобретатель паровой машины Иван Ползунов, основатель города Акинфий Демидов и горный инженер Петр Фролов.
Туристам барнаульцы в первую очередь показали бы Нагорный парк, набережную и театр драмы.
Основная цель такого опроса – популяризировать городские объекты. Однако, как отмечается, есть и другая задача – сделать шаги для их сохранения.
Ранее в Барнауле была снесена усадьба купца Михайлова на улице Партизанской, 97 из-за строительства нового здания для прокуратуры Алтайского края. Усадьба построена в начале XX века, но официальный статус объекта культурного наследия сняли. По мнению некоторых горожан, здание специально не реставрировали и готовили таким образом к сносу.
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