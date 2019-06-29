Путин рассказал о непростом выборе, который стоит перед Евросоюзом

Президент России Владимир Путин удивлен, что на фоне американских претензий к Китаю нет дискуссии о субсидировании европейских сельхозпроизводителей, сообщает РИА "Новости".
"Если вернуться к "двадцатке", это экономический форум, там вопросы поднимались либеральной политики, отношения к миграции применительно к экономике. Споры идут между КНР, США по торговым вопросам. Китаю ставятся в вину в том числе торгово-промышленные субсидии. Но если мы хотим обсуждать проблему промышленных субсидий, давайте тогда будем обсуждать проблему сельхозсубсидий, которые широко используются Евросоюзом", – отметил Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Он подчеркнул, что если и дальше будет продолжаться такая политика, при которой будет закрыт рынок сельхозпродукции, или условно говоря, закрыт, – для развивающихся стран, то тогда возникает вопрос "как развивать экономику этих стран".
"Возникает вопрос, как разблокировать дискуссии в рамках ВТО, и не лучше ли часть этих субсидий направить на поддержку сельхозпроизводства в развивающихся странах, чтобы обеспечить там рабочие места. Что наши коллеги хотят: открыть рынок для товаров, которые могут в этом случае возникнуть, или открыть границу для мигрантов? Что-то придется делать – либо то, либо другое", – заключил Путин.
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