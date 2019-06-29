Улюкаев в стихах из колонии рассказал о жизни "до и после срока"

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии, написал новое стихотворение, сообщает агентство "Москва".
"Гроза по Тютчеву, гроза, / Затверженная на уроках, / Раскалывает на глазах, / Как жизнь на до и после срока. / Фарфор небес. Посуду бьем / На электрическое счастье. / Гроза, чреватая дождем, / Распахивает небо настежь – / Его беременность прервать, / Но сохранить озон чудесный, / И окрестить – за пядью пядь – / Всю свежевымытую местность", – пишет Улюкаев.
Адвокат экс-министра Дареджан Квеидзе отметила, что Улюкаев чувствует себя хорошо, занимается в колонии творчеством и продолжает писать свою книгу.
Ранее Улюкаев рассказал о своей работе в библиотеке колонии № 1 Тверской области. По его словам, там представлено более 15 тысяч томов и насчитывается около 300 читателей: "Есть отличные издания русской классики. Неплохо представлена и современная литература XX века. В колонии Улюкаев пишет стихи и занимается йогой, а также ведет литературный кружок.
Улюкаева задержали осенью 2016 года во время получения 2 млн долларов, сумку с деньгами передавал глава "Роснефти" Игорь Сечин. После министра уволили в связи с утратой доверия. Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии и штрафу в 130,4 млн руб., а также лишил права занимать некоторые должности в течение восьми лет с момента освобождения. Сам осужденный свою вину не признает.
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