Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
Температура ночью +10...+15, в западных районах до +5. Днем +20...+25, местами в восточных и предгорных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
В Барнауле ночью +8...+10, днем +20...+22. Ночью без осадков, ветер северный, 4-9 м/с. Во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза, ветер северный, 4-9 м/с.
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