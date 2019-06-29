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Скворцова: "Мы единственная страна, которая планирует по потребностям населения"

, ИА "Амител"
С 2019 года реализуются 10 федеральных проектов развития здравоохранения
Скворцова подчеркнула, что программа госгарантий включает уже более 10 тыс. медуслуг / Фото: news.rambler.ru

Скворцова подчеркнула, что программа госгарантий включает уже более 10 тыс. медуслуг / Фото: news.rambler.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на совместном совещании министров здравоохранения и министров финансов в рамках саммита G20, заявила, что более 90% всей медицинской помощи оказывается за счет автономной системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает ТАСС.

"Более 90% всей медицинской помощи оказывается за счет автономной системы обязательного медицинского страхования, основанной на принципе социального равенства, едином подушевом финансовом нормативе. Солидарный "перераспределительный" характер фонда, единая тарифная система и единые способы оплаты обеспечивают чрезвычайно высокую эффективность данной финансовой модели", — отметила Скворцова.

Она также подчеркнула, что программа госгарантий, принимаемая ежегодно, включает уже более 10 тыс. медицинских услуг, что составляет 95% от общего объема медуслуг в РФ.

"Мы единственная страна в мире, которая планирует все объемы, натуральные и финансовые, причем по реальным потребностям населения. Наше заявление о необходимости дополнительных ресурсов построено на наших расчетах. Единые тарифы и единые способы оплаты по КСГ (клинико-статистическим группам), они позволяют нам это сделать с уникальной совершенно эффективностью", — пояснила Скворцова.

Министр отметила, что наряду с выполнением Минздравом России текущих обязательств "с 2019 года реализуются 10 федеральных проектов развития здравоохранения, системы общественного здоровья, формирования здорового образа жизни, защиты здоровья старшего поколения, на которые дополнительно из федерального бюджета выделены ресурсы для достижения целевых показателей".

"Тесное взаимодействие Минздрав и Минфина России предусматривает контроль за эффективностью расходов. Россия также активно участвует в глобальным программы ВОЗ и других международных организаций по обеспечению равного доступа к услугам здравоохранения прежде всего в развивающихся странах. Мы наращиваем свой вклад в эти мероприятия", — подчеркнула Скворцова.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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