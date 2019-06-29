Тело мужчины нашли в Оби за Новым мостом в Барнауле

Предположительно, мужчина утонул сегодня утром / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле в субботу вечером, 29 июня, в Оби за Новым мостом нашли тело мужчины, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.
Региональное МЧС ранее сообщало, что в Алтайском крае состоялась приемка и открытие 51 пляжа – по данным на 27 июня. Всего в этом сезоне в регионе запланировано открытие 55 разрешенных мест отдыха у воды.
"Девушка на водном мотоцикле крутилась, и от волн тело всплыло. Мужчине на вид лет 30-35. По всей видимости, долго лежал, так как труп был темный и весь скукоженный. Принесли прямо к моей машине, а затем попросили отъехать. После чего все огородили", – рассказал очевидец.
"Спасатели сказали, что с утра утонул. Мужчина с женщиной на берегу сидели, родственники были, ждали, пока всплывет", – пишет в комментариях один из подписчиков паблика.
Еще одно тело мужчины вытащили сегодня из воды в Рубцовске. Как сообщает паблик "Инцидент Рубцовск", в реке Алей обнаружили труп мужчины, которому на вид около 40 лет. По предварительным данным, мужчина утонул в среду, 26 июня, купаясь на набережной им. Петрова. На берегу реки спасатели нашли его вещи.
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