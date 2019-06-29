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Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

, ИА "Амител"
Россияне вошли в топ-50, расположившись на 33-м месте
Отмечается, что жители Украины обладают 'поразительной внешностью' / Фото: krot.info

Отмечается, что жители Украины обладают "поразительной внешностью" / Фото: krot.info

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel провел исследование, по результатам которого составил рейтинг 50 самых сексуальных наций в мире, пишет "Взгляд".

Опрос проводился среди 1,5-млн человек, которые являются аудиторией сервиса. Их спросили, какие национальности они считают самыми сексуальными.

Оказалось, что, по мнению большинства опрошенных, самыми сексуальными являются украинцы. Отмечается, что жители Украины обладают "поразительной внешностью". Также отмечается, что среди украинцев много моделей.

На втором месте в списке оказались датчане, на третьем — филиппинцы. В пятерку самых сексуальных также вошли бразильцы и австралийцы.

Россияне вошли в топ-50, расположившись на 33-м месте. Американцы оказались на 45-м месте.

Ранее сообщалось, что мужчины из России оказались в списке самых некрасивых в мире. Вместе с ними в список попали мужчины из Великобритании, Польши, Индии и Филиппин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.06.2019 23:11
- гость -

они что-то имеют против шапки-ушанки???

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