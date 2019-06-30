В воскресенье, 30 июня, из Барнаула стартует крестный ход в село Коробейниково Усть-Пристанского района.
Как сообщили в Алтайской митрополии РПЦ, паломники из нескольких регионов РФ отправляются в путь от городского Покровского кафедрального собора после ранней литургии.
Пеший путь к иконе Казанской Божией Матери под руководством диакона Константина Филатова продлится почти неделю – православные должны прибыть к месту назначения 6 июля.
Верующие пройдут через Калманский район (села Бураново и Калманка), Топчихинский район (Белояровка), Алейск и Усть-Пристанский район (Усть-Чарышская Пристань, Елбанка и Коробейниково).
"Крестный ход нужен, чтобы пострадать, потерпеть неудобства во благо своей души. Не имеющий здоровья просит себе здоровья, не имеющий семейного очага – суженую или суженого, сознающий свою греховность – оставления грехов. Каждый крестный ход представляет собой непостижимое единство церковного торжества и народного покаяния", – говорится в памятке участнику крестного хода.
При крестном ходе паломники, как правило, ночуют в палатках и под открытым небом. В местах ночлега устанавливают скинию – походный храм, где священники совершат богослужения.
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