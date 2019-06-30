Индустриальный район Барнаула признан наиболее криминальным районом города по подростковой преступности. Об этом рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю Марина Муравьева.
Связано это с тем, что именно в этом районе расположено наибольшее количество торговых центров. А именно в ТЦ сегодня предпочитают развлекаться подростки и здесь же совершают преступления. В основном – кражи и хищения.
Кроме того, Индустриальный район сегодня лидирует по числу жителей в городе. Большинство – семьи с детьми.
"Сейчас больше всего преступлений совершается в Индустриальном районе. Связано это с торговыми центрами. Индустриальный район – это плотные застройки, массовость. На территории района проживают 47 тысяч несовершеннолетних", – рассказала Марина Муравьева.
Обилие торговых центров привлекает жителей и других районов города, которые также совершают здесь преступления.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , за пять месяцев 2019 года полиция Алтайского края поставила на учет более 1000 несовершеннолетних жителей региона.
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