В сквере у площади Сахарова в Барнауле появилась новая архитектурная композиция, сообщает пресс-служба мэрии.
Она выполнена из гранитных камней, на одном из которых написано "50-летию студенческих отрядов Алтая".
Торжественное открытие памятного знака в честь юбилея студотряда "Алтай" состоялось в субботу, 29 июня.
В нем приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и представители студотрядовского движения края.
"Открывая памятный знак 50-летия краевого студенческого отряда "Алтай", хочу сказать слова огромной благодарности нашим ветеранам, нашим первопроходцам за заботу и руководство, за то, что все эти годы были вместе с бойцами", – сказал на открытии глава региона.
Примечательно, что скульптура установлена на месте, где ранее лежала капсула с письмом комсомольцев грядущему поколению, которая была заложена в 1968 году. Ее извлекли спустя 50 лет.
В этом году движение студенческих отрядов России отмечает 60-летний юбилей.
Ежегодно Алтайский край направляет на различные работы свыше 200 тысяч студентов. Они принимали участие в таких масштабных всесоюзных проектах как БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, Саяно-Шушенская ГЭС и Московский метрополитен.
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