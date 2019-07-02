Идеальное решение для тех, кому нужно все лучшее и сразу. Вы сможете без проблем качать все, что качается, серфить там, где серфится и смотреть то, что смотрится. Возможность делать все и сразу дает интернет 300 Мбит/с и полный пакет TV*-каналов (135+).
Тариф специально для тех, кто проводит много времени в сети, загружает гигабайты информации и качает весомые файлы, смотрит онлайн-трансляции, фильмы в Full HD* и 4K*, ролики на YouTube*, играет в серьезные сетевые игры. Все это – без помех и подвисаний на сверхскорости! Предложение для тех, кто не хочет ограничивать свои возможности! Пользуйтесь интернетом всей семьей одновременно!
Если вы планируете пользоваться интернетом на нескольких устройствах, не забудьте о надежном сетевом оборудовании. Для качественного сигнала на всех устройствах рекомендуем роутер TP-Link Archer C5* (50 руб./мес. для данного тарифа).
Подключение к услугам провайдера "Сибирские сети" возможно при наличии технических условий. Подробности по телефону или на сайте компании.
Адрес абонентского отдела в г. Барнауле
ул. П. Сухова, 2в
Тел. 257-257
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*ТиВи, Фулл ЭйчДи, 4Кей, Ютуб, ТиПи-Линк Айче Си5 – прим.ред.
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