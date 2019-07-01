Все ЕГЭ сданы, в вузах полным ходом идет приемная кампания. А будущие одиннадцатиклассники наслаждаются последними школьными каникулами и с тревогой задумываются о грядущей весне, когда и им предстоит сдавать экзамены. Многим хотелось бы поступить в вуз сразу – вне конкурса. И некоторым счастливчикам это удается. Это победители различных олимпиад. По данным социологического портала Высшей школы экономики, в 2018 году среди всех поступивших на бюджет в вузы Алтайского края 0,8% – олимпиадники. В этом материале Amic.ru рассказывает, где найти нужные олимпиады, на что обратить внимание и почему следует поторопиться. Кстати, результаты олимпиад действительны в течение четырех лет. Поэтому принимать участие могут не только выпускники 11-х классов.

Где найти нужные олимпиады

На самом деле оповещать о проведении олимпиад в нашей стране не обязаны. Это личный выбор директора, педагога, заинтересованность ученика или банальная случайность.

Перечень всех тестов можно найти на портале Всероссийских олимпиад школьников (не путайте со всероссийской олимпиадой, которая проводится ежегодно по всем предметам сначала в школе, потом в городе, потом в регионе и, наконец, по стране). Здесь каждый год появляется в открытом доступе список олимпиад по всем школьным предметам. И только эти олимпиады признаются в вузах по всей стране. Для удобства создан календарь олимпиад. Здесь можно задать подходящие вам параметры по региону, предмету или уровню – выпадет именно подходящий вам перечень тестов.

Как проводят олимпиады

Обычно олимпиады проводят в два этапа: заочный и очный туры или два очных тура. Первые туры стартуют уже в октябре – ноябре и продолжаются до января. Вторые проводят с февраля по апрель. Обычно промежуток между турами большой: организаторы успевают проверить работы, опубликовать результаты и даже провести процедуру апелляции. Да-да, если вы не согласны с результатами олимпиады, их можно оспорить.

Важно: по правилам приема, чтобы воспользоваться льготой олимпиады из перечня (кроме творческих олимпиад), нужно сдать ЕГЭ по профилю олимпиады на 75 баллов или более высокий балл, установленный вузом.

Как выбрать олимпиаду

Выбирая подходящую олимпиаду, обращайте внимание на следующие моменты:

Уровень олимпиады

Уровень олимпиады смотрите в последней колонке таблицы. Первый – это самый высокий уровень, третий – самый низкий. Чем ниже уровень, тем легче задания и тем меньше ваши шансы на бесплатное поступление. Но учтите, что каждый вуз устанавливает свои правила приема победителей и призеров олимпиад школьников. Соответственно, в АлтГУ с третьим уровнем вы можете поступить без экзаменов, а в МГУ придется поступать наравне со всеми.

Победитель – призер

Какого бы уровня ни была олимпиада, счастливчиками становятся только 25% от числа участников, которые в свою очередь делятся на победителей (это первая степень) и призеров (вторая и третья степень). Поэтому, получив результаты, смотрите, каков ваш статус. Конечно, самое лучшее – стать победителем.

Срок действия

Результаты олимпиад действительны четыре года. До 2016 срок действия составлял всего один год, но по решению Министерства образования этот срок увеличили. Это означает, что если вы выиграете олимпиаду в 9-м классе, то независимо от подвижек в перечне льготы после окончания школы для вас еще будут действовать. Обратите внимание: принять участие в олимпиаде может школьник с 7-го класса. И делать это стоит: чтобы попробовать силы, посмотреть на процедуру написания и особенности заданий.

Регион

Не все олимпиады можно написать в Алтайском крае. Возможно, придется съездить в Новосибирск, Томск или Москву.

Контроль и время написания

Если на заочный тур выделяется одна или две недели, то на очном второго шанса не дадут. И списать вряд ли получится – список олимпиад с каждым годом сокращается, участников становится меньше, а контроль ужесточается. Не исключено, что через пару лет процедура будет равносильна процедуре ЕГЭ. Для нашего региона на сайте АлтГУ есть раздел, в котором публикуется таблица с датами написания олимпиад в Барнауле.

Знания

Разумеется, что имеет смысл писать только тот предмет, в котором вы сильны. Задания на олимпиадах даются нестандартные. Их цель – выявить творческий потенциал ученика и его способности.

Подсказка: по каждой олимпиаде можно "загуглить" демонстрационную версию или варианты прошлых лет и подготовиться самостоятельно, также можно найти сайт конкретно этой олимпиады и узнать о ней подробнее.

Нужно быть любознательным

Студентка второго курса юридического института АлтГУ Светлана Липова стала победителем сразу нескольких разноуровневых олимпиад по истории и русскому языку и поступила в 2018 году вне конкурса. Девушка рекомендует серьезно готовиться к олимпиадам – просто так их не решить: "Предметы довольно серьезные, без должных усилий получить статус сложно. Наиболее оптимальной подготовкой я считаю углубленную самоподготовку. Никто не знает твои слабые стороны лучше тебя. Главное, чтобы изучение было системным, и все разделы дисциплины прорабатывались". Светлана уверена, что необходимы упорство и желание победить.

А вот Мария Ерошина – студентка третьего курса и призер олимпиады "Звезда" по обществу считает, что зачастую достаточно быть просто любопытным и интересоваться большим, чем школьная программа. Еще один секрет победы – везение. Мария подчеркивает: "Слово "целеустремленный" не совсем тут подходит. Нужно быть любознательным и не бояться пробовать себя".

Студентки направления журналистика АлтГУ, призеры олимпиад по русскому языку Виктория Татьянина и Виктория Лущик считают, что самое целесообразное – это подготовка к олимпиаде без фанатизма. Но без логического мышления и общей эрудиции все же не обойтись.

Не откладывать на потом

По результатам анонимного опроса, большинство учащихся Алтайского края попросту не осведомлены о наличии олимпиадного движения и имеющихся возможностях поступить в вуз вне конкурса.

А между тем список олимпиад, дающих льготы при поступлении в вузы, с каждым годом сокращается. В этом сезоне (2018-2019) их осталось всего 76, когда в прошлом учебному году в таблице было 97 граф. Произошло сокращение на 26%. Причин тому несколько: олимпиады "падают в цене" – задания могут посчитать недостаточно сложными и не включить в перечень, становится больше победителей, олимпиадное движение разрастается благодаря приемной кампании вузов или примерам других людей.

Во многие высшие учебные абитуриентов-олимпиадников привлекает стипендия – в АлтГУ она составляет 25 тысяч рублей и выплачивается два семестра.

Как пишет "Российская газета", предложение по сокращению списка в конце февраля этого года высказала министр образования и науки России Ольга Васильева. По ее мнению, количество олимпиад должно сокращаться. Они должны быть четко обоснованы. Она также подчеркнула: "Есть случаи, когда человек, сдавший ЕГЭ на 60 баллов, получил призовое место на олимпиаде по этому предмету. Сейчас идет жесткая проверка того, что реально происходит с олимпиадами, и, конечно, многие вещи мы будем отсекать".

Что еще отсекут в будущем году, неизвестно. Тем не менее проснуться утром в воскресенье и попробовать свои силы стоит.

Мария Лаврищева