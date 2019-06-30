Видео, на котором видно, как собака забралась на плывущего лося и стала грызть его, опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул", утверждая, что это случилось в Алтайском крае.
За кадром находящийся поблизости мужчина со смехом комментирует происходящее, записывая это на камеру.
"Давай, мочи, делай дело", — подбадривает он собаку.
Учитывая, что человек называет животное по кличке, он как минимум знает, кому оно принадлежит.
При этом никто из присутствующих не пытается прекратить издевательства над лосем.
Комментаторы, в отличие от людей, снимавших видео, не сочли случай забавным. Большинство людей потребовали найти и наказать участников травли дикого животного.
"Внимание прокуратура! Незаконная охота, жестокое обращение! Стоит задуматься о привлечении к ответственности этих "кинооператоров" и другим будет неповадно", — написала одна из подписчиц.
Напомним, что незаконная охота наказывается крупным штрафом, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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