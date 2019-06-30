Жителя Горно-Алтайска будут судить за угрозу убийством и избиение бывшей жены, сообщает МВД по Республике Алтай.
Как установлено правоохранителями, первый конфликт между бывшими супругами случился в феврале 2019 года, когда мужчина пришел навестить детей.
Выйдя из себя после упреков за регулярное потребление спиртного, мужчина схватил нож и направил его на женщину, угрожая убить ее.
После этого они помирились и снова стали жить вместе. Спустя пару месяцев сожитель сорвался, и вновь вернулся домой пьяным.
Это разозлило хозяйку квартиры, и она попыталась выгнать его из дома. Однако в ответ на ее требования покинуть жилье, он несколько раз ударил ее по телу.
Защищаясь, горожанка замахнулась на него поленом, но оппонент перехватил его и ударил им по голове несчастной. Вырвавшись, она убежала к соседям и вызвала скорую.
Действия ранее судимого гражданина квалифицированы как угроза убийством и нанесение легкого вреда здоровью. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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