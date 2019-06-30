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Где в Алтайском крае можно получить инженерные специальности

, ИА "Амител"
На современном рынке труда большой спрос на профильных специалистов
Инженер /Фото: Preston.ac.uk

Инженер /Фото: Preston.ac.uk

Одним из основных приоритетов современной образовательной политики России является развитие инженерных и естественно-научных направлений подготовки. И столичные, и региональные вузы заявляют данные образовательные программы как приоритетные. А в структуре распределения бюджетных мест они занимают лидирующие позиции. Во многом это обусловлено спросом на современном рынке труда профильных специалистов. Корреспондент Amic.ru Ася Хваткина рассказывает, в каких вузах Алтайского края можно поступить на бюджет, чтобы получить образование по этим направлениям.

АлтГУ

Ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Иван Назаров подтвердил, что инженерные, информационные и естественнонаучные направления становятся все более востребованными среди абитуриентов. В 2019 году в вузе можно получить соответствующее образование на следующих факультетах:

· Химический факультет (6 направлений подготовки). В 2019 году в вузе предусмотрено 84 бюджетных места по очной форме обучения и 17 – по заочной. Проходной балл на очную форму в 2018 году составлял от 170 до 181.

· Биологический факультет ("Биология"). На 2019 год предусмотрено 90 бюджетных мест. Проходной балл в прошлом году составлял 185.

· Географический факультет (7 направлений подготовки). В 2019 году здесь готовы принять 160 бюджетников на очную форму обучения и 41-го на заочную. Проходной балл в 2018 году на очное обучение составлял от 167 до 229.

С 2019 года Институт педагогического образования открывает два направления подготовки учителей: по профилям "Биология и химия" и "География и экономика" – в вузе отмечают, что эти предметы сегодня очень востребованны в крае. А ранее – в 2018-2019 годах АлтГУ открыл еще несколько новых направлений подготовки: "Химическая технология", профиль "Управление качеством производства продуктов питания", "Фармация", профили "Радиофизические технологии в цифровой экономике", "Технологии и организация внутреннего и международного туризма", "Ресторанно-гостиничная деятельность" и др.

"Университет провел большую работу по обновлению образовательных программ. Ротация отражает стремление учитывать интересы абитуриентов и соответствовать требованиям рынка. Мы предлагаем во многом уникальные для Алтайского края профили подготовки, которые отвечают потребностям региона и требованиям современных образовательных стандартов, а значит, все выпускники смогут трудоустроиться по профессии", – сообщил Назаров.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В вузе также отмечают интерес к инженерным специальностям: "В сентябре 2018 года мы проводили опрос среди студентов первого курса, в котором предложили ответить в свободной форме на вопрос: "Почему вы выбрали данную специальность (направление подготовки)?". Более четверти ответов можно было свести к формулировке: "Потому что это престижная и востребованная на рынке профессия". Еще пару лет назад о престижности инженерных специальностей говорили лишь 10-12% студентов", – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев. 

Среди самых популярных в вузе называют направления "Архитектура", "Инноватика", "Дизайн архитектурной среды", "Строительство уникальных зданий и сооружений" (специалитет) и др. Рассказываем о бюджетных местах по инженерным специальностям в АлтГТУ:  

· Институт архитектуры и дизайна (3 направления подготовки) готов принять 35 абитуриентов на бюджетные места на очную форму обучения. Проходной балл в 2018 году в институте составлял от 280 до 304. При этом абитуриенты сдают два ЕГЭ и проходят два творческих испытания в вузе. То есть сдают четыре экзамена.

· Институт биотехнологий, пищевой и химической инженерии (7 направлений подготовки). Здесь предусмотрено в 2019 году 197 бюджетных мест на очную форму и 26 – на заочную. Проходной балл год назад на очное обучение составлял от 146 до 175.

· Строительно-технологический факультет (2 направления подготовки) ждет 120 абитуриентов на бюджетные места на очную форму обучения. Проходной балл в прошлом году составлял от 179 до 211.

· Факультет специальных технологий (5 направлений подготовки). Здесь готовы обучать 131 бюджетника очно и 15 – заочно. Чтобы поступить на очное отделение, в прошлом году нужно было набрать от 162 до 173 баллов.

· Факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта (4 направления подготовки). Всего 107 бюджетных мест на очное отделение в 2019 году, 19 – на заочное. Проходной балл на очное в 2018г. – от 156 до 172.

· Энергетический факультет (1 направление подготовки). В этом году сохранено 66 бюджетных мест на очное обучение и 15 – на заочное. Проходной балл в прошлом году составлял 184.

АГАУ

В связи с новыми веяниями на рынке труда обучение по новым направлениям открыли и в Алтайском государственном аграрном вузе. Это направление "Гидромелиорация", а также магистратура "Лесное дело". В вузе подчеркивают, что выпускники университета весьма востребованны на рынке труда. К тому же здесь достаточно много мест на бюджет.

· Агрономический факультет (4 направления подготовки) сохранил в 2019 году 125 бюджетных мест на очную форму обучения и 50 – на заочную. Проходной балл в прошлом году составлял от 106 до 118.

· Инженерный факультет (2 направления подготовки) готов принять на бюджетные места 138 абитуриентов на очное обучение и 93 – на заочное. Проходной балл в 2018 году – от 133 до 146.

· Биолого-технологический факультет (3 направления подготовки) ждет на обучение 115 бюджетников на очную форму обучения и 60 – на заочную. Проходной балл на очное обучение в прошлом году варьировался от 107 до 145.

· Факультет ветеринарной медицины (специалитет "Ветеринария") запланировал 100 бюджетных мест на очную форму обучения и 25 – на заочную. Проходной балл на очное обучение в 2018 г. – 122.

· На факультете природообустройства (2 направления подготовки) предоставляют 75 бюджетных мест на очное и 34 – на заочное. Проходной балл на "Природообустройство и водопользование" в прошлом году – 107, на "Землеустройство и кадастры" – 183.

"Самыми популярными среди наших абитуриентов являются следующие направления обучения: "Землеустройство и кадастры", "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", "Агроинженерия", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Ветеринария", – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии АГАУ.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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