Комиссия УФАС по Новосибирской области проверила участников аукционов, проводимых региональными госзаказчиками, на предмет картельного сговора.
В ходе проверки было выявлено, что в шести аукционах принимали совместное участие три ООО: "Сибстройинвест", "Транспортник" и "Шахтастрой".
Торги проводились на выполнение работ по реализации проекта тушения недействующего породного отвала, ликвидации подтопления территории и жилой застройки поселка Шахты, нивелирование последствий ведения горных работ и приведение к нормам безопасности состояния поверхности промышленной площадки.
Установлено, что в каждом из указанных случаев одно из этих предприятий выигрывало торги с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта. При этом они предлагали идентичные по стоимости и содержанию услуги.
Компании пользовались единой электронной инфраструктурой и проводили совместную подготовку к торгам – заявки фирм на участие в аукционах идентичны по структуре и оформлению. Также между ними выявлены экономические взаимоотношения.
Более того, у них оказались единые юридические и фактические адреса, одни и те же привлекаемые работники, а также директор и главный бухгалтер. Даже номера телефонов и компьютеры, с которых подавались заявки, оказались одинаковыми.
С учетом всех указанных обстоятельств, региональное управление ФАС России возбудило дело по данному факту.
В ведомстве уведомили правоохранителей о том, что в действиях руководства компаний есть признаки ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"). Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.
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