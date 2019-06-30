Агентство санитарной безопасности Франции рекомендовало родителям не баловать детей сладостями, сообщает iReactor.
В качестве аргумента французские медики привели том факт, что чем больше ребенку дают сахаросодержащих продуктов, тем сильнее он привыкает злоупотреблять ими и далеко не всегда ему удается избавиться от этой привычки во взрослой жизни.
В результате человек почти гарантированно приобретает избыточный вес, сахарный диабет и другие неприятные заболевания.
Они приводят исследование, согласно которому 75% французов в возрасте до четырех лет злоупотребляют сладким. В возрасте до 12 лет эта привычка сохраняется у 60% детей, а до 17 лет – у 25% подростков.
Исследователи сделали вывод, что если сразу приучать малышей к умеренному питанию без избытка сахара, то вероятность возникновения такой привычки в будущем будет сведена к минимуму.
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