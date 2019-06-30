Свыше 14 часов потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать крупный пожар в торговом комплексе города Заозерный, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 18:36 18 июня. В связи с распространением огня на большую площадь пожару присвоили повышенный ранг сложности.
На борьбу с огненной стихией направили 40 спасателей на 10 единицах техники. В 20:25 на площади 1,2 тысячи квадратных метров им удалось остановить распространение огня.
Однако полностью ликвидировать горение у пожарных получилось только к 9 часам утра.
Комментарии