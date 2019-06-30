Группа исследователей из Германии, Дании и Норвегии заинтересовалась, какие ощущения человек испытывает перед смертью, сообщает ФАН.
Для ответа на этот вопрос с помощью онлайн-сервиса краудсорсинга они опросили жителей 35 стран.
Выяснилось, что 10% респондентов в моменты смертельной опасности испытывали ощущения, которые до этого никогда не проявлялись в других ситуациях.
Абсолютное большинство (87%) таких людей признались, что у них изменилось восприятие времени.
Почти две трети сообщили о невероятно высокой скорости мышления (65%) и резком обострении чувств (63%).
Такой опыт назвали приятным только 27% участников исследования, в то время как остальные 73% предпочли бы больше никогда не ощущать ничего подобного.
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