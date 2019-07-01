Алексей Трофимов несколько лет управляет Парком спорта имени Алексея Смертина в Барнауле. Финансируемый за частные средства, парк стал одной из лучших площадок для отдыха в городе: здесь заниматься спортом, плавать в бассейне, смотреть уличное кино и многое другое. Вячеслав Кондаков поговорил с Алексеем Трофимовым спустя два года после того, как он впервые дал большое интервью для Amic.ru. За это время в крае сменился губернатор, в парке установили рекорд по массовым тренировкам, а сам Алексей совершил восхождение на Эльбрус и был в базовом лагере Эвереста.

– Два года назад, когда на нашем сайте вышло первое большое интервью с тобой, в развитии парка произошел резкий рывок. Ты сам мне позже говорил, что на следующий день стали звонить люди из разных структур, предлагая сотрудничество и помощь. Ты согласен, что сегодня вы стали более значимыми на краевом уровне?

– Поддержки, конечно, стало больше. Мы реализовали много интересных и ярких проектов. Количество фестивалей, проводимых в парке, мы сократили, но сделали их более качественными. Чего стоит только рекорд России и мира по самой массовой тренировке. Это общее достижение всех жителей Барнаула. Здорово, что они пришли и помогли установить рекорд. В этом году повторить рекорд мы не планируем, но намерены провести максимальное количество тренировок в городах Алтайского края. Сейчас ведем переговоры с муниципалитетами.

– Насколько часто предлагают в парке проводить околополитические мероприятия? Звонят ли люди из правительства или депутаты и говорят, что нужно поддержать какую-нибудь партию? Например, Иван Нифонтов, который решил стать политиком, довольно часто является участником акций именно в вашем парке. Недавно помогал запускать с волонтерами в небо цифровых змеев. Были у вас и митинги в поддержку олимпийцев, которых отстраняли от Игр в Южной Корее...

– Мы изначально решили, что в парке не должно быть политики и придерживаемся этой линии поведения. Хотя, естественно, нельзя быть в стороне от значимых событий российского масштаба. Акция в поддержку наших олимпийцев была исключительно нашей идеей. Но ее подхватили политические партии. Не только партия власти, но и оппозиционные силы, общественники. Мы не были против этого. Не важно, каких взглядов ты придерживаешься, главное – поддержать наших спортсменов. Мы видим, что на спортивной арене нашу страну постоянно ущемляют. Ну, а Иван Нифонтов, который выдвинул свою кандидатуру на выборы в Городскую думу, является добрым другом парка уже много лет и посещает многие наши мероприятия.

– Два года назад ты показывал на тот момент губернатору региона Александру Карлину макеты проекта центра по занятиям пляжным волейболом. Какова его судьба?

– Пока в планах. Сейчас ведем переговоры с основным партнером. Это долгая процедура согласований. Проект требует больших инвестиций, и необходимо просчитать, как скоро будут возвращены вложения. Ищем варианты, как удешевить этот центр, но при этом сделать так, чтобы в нем можно было круглый год заниматься пляжными видами спорта. Если договоримся с инвесторами – приступим к строительству. Два года назад мы отправили на чемпионат России по пляжному футболу среди женщин сборную команду Алтайского края. Фактически, это единственный подобный коллектив в России за территорией Урала. Наши девчата выступили достойно, заняв 5-е место. В прошлом году мы пропустили турнир, но надеемся исправиться этим летом и отправить девушек на чемпионат.

– А за счет чего живет команда?

– Пока мы финансируем команду сами, но надеемся на помощь партнеров и привлечение бюджетных средств.

– Вторым проектом, который был презентован Карлину во время посещения Парка спорта, стал закрытый 25-метровый бассейн. Насколько знаю, его строительство может начаться уже в ближайшее время.

– Мы долгое время искали площадку в парке, где удобно разместить бассейн с точки зрения проведения коммуникаций, комфорта для посетителей и транспортной логистики. Сейчас ведем переговоры по долгострою (здание рядом с парком находилось в собственности банкротившегося "Стройгаза"), чтобы участок перешел к нам. Тогда и приступим к проектированию круглогодичного крытого бассейна на 25 метров. Это будет первый подобный спортивный объект в Барнауле, построенный не в фитнес-центре. Я недавно закончил учебу в Олимпийском университете в Сочи по направлению "Управление спортивными объектами". Пришел к выводу, что тема строительства бассейнов, ледовых арен и физкультурно-оздоровительных комплексов в государстве находится в ряду приоритетных национальных проектов. Эти три направления сейчас в стране активно развиваются, бизнесу выгодно вкладывать в них свои средства. Надеюсь, что в 2020 году мы откроем бассейн в нашем парке. Сами себе ставим такую задачу: бассейн должен быть доступным и удобным для посетителей.

– Александр Карлин за 12 лет губернаторства был в парке несколько раз. Виктор Томенко уже на вторую неделю после назначения приехал к вам на фан-зону, где смотрел матч открытия чемпионата мира по футболу с участием сборной России. После этого он был еще несколько раз. Тебе самому нравится такое пристальное внимание к парку со стороны политиков?

– Александр Богданович был в парке в самом начале истории, когда открывалась школа Алексея Смертина и было построено первое футбольное поле с искусственным покрытием. После был еще на ряде мероприятий, в том числе на первой фан-зоне в 2012 году и в 2017 году – мы презентовали реализованный проект по благоустройству территории парка, показали, как много изменилось за эти годы. Считаю, что здорово, когда люди из власти стали ближе к городским мероприятиям. Отчасти и мы стараемся завлекать их в парк, стараемся выстраивать свою медийную кампанию таким образом, чтобы им это было интересно. Виктор Петрович Томенко, будучи спортивным человеком, был у нас несколько раз. Первый раз, как ты правильно вспомнил, на запуске фан-зоны ЧМ, потом на церемонии открытия футбольного турнира памяти Геннадия Ивановича Смертина.

– До сих пор многие уверены, что вы развиваете парк на бюджетные деньги. Два года назад ты говорил, что Парк спорта зарабатывает в основном на пляже. Как-то кардинально история за это время изменилась?

– Это не секрет: мы имеем возможность зарабатывать только с помощью пляжа. Это деньги, которые ежегодно необходимо выделять на содержание парка, заработную плату сотрудников. Никто не отменял налоги, у нас нет преференций от государства. Мы платим земельный налог на общих условиях. Аренда территории у нас не на 49 лет. Она заканчивается уже через год. Мы сейчас над этим работаем. Надеюсь, что в 2020 году заключим договор долгосрочной аренды. Мы стараемся зарабатывать на коммерческих мероприятиях. В парке работает большой банкет-холл. Но футбольная школа Алексея Смертина, надо напомнить, финансируется из краевого бюджета.

– Как оцениваешь ее работу?

– Прекрасно. В прошлом году на фоне чемпионата мира произошел настоящий бум. Детей массово повели на футбол. Пик активности не снижается и сейчас. Выпускники нашей школы уезжают выступать в элитные российские футбольные команды. Например, сейчас к нам в школу приехал профессиональный скаут, который смотрит самых перспективных ребят.

– Знаю, что у вас большие планы на территорию бывшего парка имени Ленина. Сейчас, когда в городе бьются за каждое дерево и зеленые зоны, этот проект становится необходим Барнаулу как никогда. Какова судьба проекта?

– Мы презентовали идею еще Александру Богдановичу Карлину и Сергею Ивановичу Дугину, как там можно максимально сохранить зелень при минимальной застройке. Парк должен был жить за счет частного бизнеса. При этом хотели сделать упор на тихий отдых: вело- и беговые дорожки, зоны Wi-Fi, небольшой пруд, а также летние кафешки. Зимой хотели бы организовать в парке каток, лыжную трассу. Такой парк Горького в миниатюре. Однако на сегодняшний день земля парка частично находится у Министерства спорта, частично – у частного лица. О планах освоения данной территории мне ничего неизвестно.

– А что с землей Минспорта? Там долгое время хотели возвести футбольный манеж. Алексей Смертин мне рассказывал, что документ о выделении денег был даже подписан на уровне Виталия Мутко, когда он отвечал за спорт, но история так и закончилась ничем. Нельзя ли вам отдать эту землю под парк?

– Пока мы в этом направлении не двигаемся, но земля действительно зарезервирована под манеж, бассейн и комплекс для единоборств. Парк имени Ленина находится в заброшенном состоянии долгие годы. Необходим анализ санитарного состояния зеленых насаждений. Какое-то количество деревьев необходимо заменить на новые. При этом сохраняя общий процент озеленения парка. Этой весной общественники провели там большой субботник, и хорошо, что подобные инициативы сейчас активно поддерживаются на всех уровнях. Но этого, к сожалению, недостаточно.

– Пляжу в парке три года. Ты продолжаешь хранить сумму инвестиций в секрете, но понятно, что он пока не начал окупаться. Что изменилось в этом году в работе пляжа?

– Количество солнечных дней оставляет желать лучшего. В том году летом было всего 18 активных теплых дней, когда парк работал на максимальную загрузку отдыхающих. Люди же думают, что у нас постоянно полная загрузка. Лето – это 90 дней, умножают количество посетителей на стоимость билета, думая, что мы тут деньги лопатами гребем. По факту пляж работает на полную мощность около 20 дней в году и еще несколько дней на 30% от своих возможностей. В этом году было всего несколько теплых дней, но налоги, коммуналку, зарплаты никто не отменял. Только химия для воды нам обходится в среднем шесть тысяч рублей в день. В этом году мы прислушались к нашим клиентам и сделали упор на семейный отдых. Появился на пляже дополнительный детский бассейн с подогревом. Расширили меню, включили в него пиццу, блинчики, построили новое кафе.

– Заметил, что у тебя на часах высветились сейчас сообщения ряда крупных барнаульских Telegram-каналов. В последнее время в некоторых из них про тебя и твоего брата активно пишут, называя мажором. Как ты к этому относишься?

– Это удивительная тема, как раскрутились все эти Telegram-каналы. Я спокойно отношусь ко всему, что там пишут. Много нового узнаю о себе и не только.

– Два года назад ты говорил, что в политику не собираешься. А многие все равно тебя насильно в нее отправляют.

– Видимо, по себе мерят. Я два года назад, когда была активная выборная кампания, не пошел на выборы в Гордуму. Сейчас тоже никаких действий не предпринимаю в этом направлении. Но если честно, зарекаться уже не буду. Жизнь – непредсказуемая вещь и через 15-20 лет я возможно и пойду в политику. Сейчас же мне это не интересно.

– А каким ты видишь парк через 10 лет? Когда ты поймешь, что он обрел окончательный свой вид и дальше развиваться уже не сможет?

– Те массовые тренировки, которые мы проводили два года подряд, хотим масштабировать на территории края. Парк спорта уже вышел за границы территории улицы Энтузиастов и Ленинградской и пошел по краю, как целое движение. Нам осталось завершить строительство тех объектов, которые мы наметили, и можно ставить точку в развитии парка и заниматься только управлением, созданием качественных спортивных и культурных мероприятий.

– Ты посетил несколько ключевых игр на чемпионате мира по футболу, включая матчи сборной страны с испанцами и хорватами. Самое яркое впечатления от турнира?

– Каждая поездка на матч – мини-история, которая запомнится на всю жизнь. Тот заряд энергии, который получаешь на стадионе одновременно с миллионами людей по всей стране, ни с чем не сравнится. Это невероятно. На матче с Хорватией сидел, затаив дыхание. Была колоссальная интрига. Было все, чтобы пройти дальше. Россия была достойна финала на этом чемпионате.

– Понимал ли ты, что в Барнауле никогда не будет такого праздника спорта?

– К сожалению, да. Но в то же время на карте спортивного мира наш город уже отметился проведением международного чемпионата по гребле, который прошел на высочайшем уровне.

– Ты много путешествуешь по миру. Не возникает обида, что там строят парки, развивается транспортная инфраструктура, городская среда, а в Барнауле всего этого нет.

– Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в Барнауле все активно строилось, развивалось. Да, мы отстаем от Запада на многие годы, но за последнее время в нашем городе стараются создавать общественные территории, которые станут востребованными у горожан.

– Самое удивительное место на планете, где ты побывал за последние годы?

– Мы в прошлом году с друзьями покорили Эльбрус, недавно прошли пешком, с палатками, по одному из Канарских островов. Запомнилось больше всего, конечно, путешествие по США. Я проехал Америку практически вдоль и поперек: от восточного до западного побережья. Невероятная страна в плане культуры, географии, населения. Мне было интересно, как они из воздуха создают лучшее шоу в мире. Мы были на матче НХЛ в Нью-Йорке и это что-то невероятное. При этом Америка очень разная. Там, конечно, существует пропаганда, но большинство американцев вполне нормальные и вменяемые люди, с которыми интересно было общаться. Многие, узнав, что мы русские, принимали очень гостеприимно. Центральная Америка – довольно бедная. В Сент-Луисе и Детройте на улицах пусто, мало автомобилей, целые заброшенные кварталы.

– Как возникли горы в твоей жизни?

– Горы мне нравятся больше, чем море. В походы никогда не ходил, по горам не лазил. Однажды брату подарил на день рождения поход к базовому лагерю на Эвересте. Хотел его удивить. Это на самом деле не стоит заоблачных денег. Все путешествие обошлось, как отдых в четырехзвездочном отеле Турции или Таиланда. У меня была идея: брат побывает на Эвересте, расскажет мне, как это – сложно это или нет, а уже через год я и сам отправлюсь туда. Но брат решил, что одному ему будет скучно и подарил мне такую же путевку. И в октябре 2017 года мы поехали в Непал. Лагерь располагается на высоте более 5600 тысяч метров над уровнем моря, для того чтобы альпинисты могли акклиматизироваться. К путешествию готовились несколько месяцев с тренером. Без кардионагрузок там делать просто нечего. Но можно быть хорошо физически подготовленным, а горная болезнь никого не щадит. Можно и выше трех километров не подняться. У меня после 3,5 тысячи метров несколько дней жутко болела голова.

– И сколько вы пробыли на Эвересте?

– Весь наш поход длился 3 недели. В общей сложности прошли около 150 километров. В Барнауле, собравшись с друзьями, стали рассказывать о нашем путешествии. Тогда кто-то из друзей предложил в следующий раз пойти в горы уже вместе. Так мы решили отправиться на Эльбрус. Из восьми человек на вершину поднялось пятеро, включая меня и брата. Мы долгое время подстраивались под погоду. Пришлось на два дня раньше выйти, светили звезды, было ясно, но на середине пути началась метель. Видимость была всего несколько метров. Не видно было даже товарищей, идущих в связке. Трудно было преодолевать себя, находить мотивацию и резервы для следующего шага. Была принципиальная борьба с самим собой. Если брат мой идет – значит и мне надо не отставать. Потом выяснилось, что он в этот момент думал так же. На вершину Эльбруса я практически заполз. Из-за непогоды не смог насладиться видами. Просто на вершине стоял камень с надписью "Эльбрус". Мы обнялись с друзьями, едва сдерживая слезы от достижения поставленной цели, от единения и душевного подъема, от приобщения себя к чему-то уникальному, и после этого, передохнув, вдохнув ветер Эльбруса, сделав несколько снимков, двинулись назад.

– На этом твои горные победы завершились?

– Я для себя решил, что выше 5-6 тысяч метров подниматься не буду. Но в плане альпинизма для себя сделал небольшую паузу.

– Ты был на концертах Оззи Озборна и Роджера Уотторса. Это настоящие легенды рок-музыки. Кто из них круче?

– Никогда не забуду концерт Оззи Озборна. Я был в первом ряду, и в середине концерта началась давка. Люди специально толкали друг друга, создавая некую эмоциональную волну. Но в целом концерт был незабываемым. Зная биографию этого великого музыканта, рад, что побывал на концерте его последнего тура в карьере.

– Кого бы ты мечтал привезти в Барнаул из звезд мирового спорта?

– У нас большой список звезд мирового спорта, которые уже посетили Парк спорта. Вот недавно приезжала Ирина Константиновна Роднина, живая легенда, величайшая спортсменка. И это ее третий визит к нам парк, для нас это огромная честь. Ну, а если помечтать, то было бы интересно привезти Майкла Тайсона. У него невероятная история жизни.