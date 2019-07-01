Экс-глава управления лесами (2005-2012 годы), а ныне президент Союза организаций лесной отрасли "Алтайлес" Михаил Ключников заявил, что из-за запрета рубить лес в ленточных борах Алтайского края арендаторы и государство потеряют почти 280 млрд в ближайшие 40 лет. Об этом он сообщил на круглом столе о проблемах лесной отрасли в минувший вторник, 25 июня.

"В целом экономический ущерб от того, к чему нас сегодня призывают (ограничить рубки леса в ленточных борах Алтайского края, – прим. ред.), составит 279 млрд рублей за 40 лет. Это ЧП! У страны таких средств нет", – заявил Михаил Ключников, члены семьи которого владеют крупнейшим лесным холдингом в регионе – компанией "Алтайлес".

По словам Ключникова, сосна активно растет, больше всего выделяет кислород и поглощает углекислый газ в возрасте 20-80 лет. Затем дерево начинает умирать, снижая свои полезные функции и даже становясь вредным. Если лес не рубить вовремя, то он начинает умирать, добавил он.

"За последние 50 лет идет накопление спелых и перестойных деревьев, сегодняшнее законодательство не способствует своевременной замене старых деревьев на молодые. Нас призывают сегодня, что рубить ленточные боры не надо, и ухаживать за ними не надо, он всю жизнь жил и будет жить. Что будет через 20 лет? Зайдем в зону активной гибели, проехать будет нельзя, мы не сможем тушить пожары, будет недоступен сбор грибов и ягод, от гниения древесины будет постоянное накопление углерода, поглощение кислорода. Через 60 лет почти 60% ленточных боров перестанет существовать", – сказал он.

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По его словам, бизнес потеряет интерес к лесу, если власти введут запрет на рубку, и все, что сегодня делают арендаторы, придется делать государству. В "Алтайлесе" примерно посчитали убытки (по словам Ключникова, опирались на действующие цены):

В ближайшие 20 лет надо будет утилизировать 11 млн кубометров леса, на это потребуется 17 млрд рублей. Через 40 лет – уже 107 млрд рублей.

Сами арендаторы потеряют на продаже древесины за 20 лет 27 млрд рублей, 167 млрд – за 40 лет.

На восстановление леса потребуется 5,5 млрд рублей за 40 лет.

Также он добавил, что вот уже несколько лет государство не ведет достаточную лесную политику, возникшую "политическую пустоту заняли различные НКО", в том числе и иностранные агенты. В данном случае он, вероятнее всего, "бросил камень в огород" алтайского эколога, эксперта ОНФ Алексея Грибкова, который заявляет о нарушениях, связанных с рубкой леса в борах, особенно на его ценных участках и призывает их ограничить.

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Впрочем, с таким призывом уже выступили депутаты краевого парламента и Госдумы, о необходимости сохранения особо ценного соснового бора и закрытия некоторых участков от рубок для лесных арендаторов с конца прошлого года говорят в Министерстве природных ресурсов РФ.

В подтверждение своей позиции "Алтайлес" приводит мнение некоторых ученых. Их позицию о том, что не рубить лес нельзя, читайте в материале "Рубить надо больше: ученые и бизнес о необходимости заготовки леса в борах Алтая".