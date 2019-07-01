Поисковая операция у подножья горы Металлург по поиску попавшей под лавину группы новосибирских туристов завершилась 30 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Тело последнего, седьмого, погибшего альпиниста обнаружено. Незадолго до этого нашли шестую мертвую сибирячку. Как только метеоусловия нормализуются, вертолет Ми-8 доставит поисковиков в места постоянной дислокации, а тело погибшего – в морг Горно-Алтайска.
Стихия 6 мая накрыла девять человек в составе туристической группы из Новосибирска в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района.
Только две девушки смогли выбраться из-под снежного плена. 11 мая операция по поиску погибших на Алтае туристов будет приостановлена на полтора месяца из-за угрозы схода новых лавин.
Комментарии