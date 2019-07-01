Жители дома № 30/1 на улице Народной в Новосибирске пожаловались на огромное количество крыс, распространению которых способствовала несвоевременная уборка мусора.
Видеозапись, на которой видно, как одновременно несколько грызунов, почти не боясь людей, обыскивают пакеты с отходами, опубликована в паблике новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте".
"В опалубке дома между первым и вторым подъездом огромная дыра, которая завалена мусором", – пожаловались жильцы.
В комментариях отметили, что доля вины в засилье крыс лежит на недобросовестных гражданах, которые выбрасывали мусор в неположенных местах.
"Крысы реально вылазят, чтобы в мусоре найти еду. Из-за мусоропроводов в подъездах такая вонь стоит, как на помойках", – рассказала в комментариях еще одна жительница дома.
По ее словам, вместо того чтобы дойти 100 метров до мусорного бака, кто-то из шестого подъезда повадился складировать отходы рядом с домом. Вычислить его пока не удалось.
Комментарии
Крысы стали конкурентами бомжам... Кстати, в блокадном Ленинграде крыс было столько, что останавливали трамваи, которые сходили с рельсов...