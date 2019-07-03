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Удивить коллег: 5 идей для активного корпоратива, который точно запомнится

, ИА "Амител"
Как разнообразить корпоративный выезд на природу? Оригинальные командные игры будут весьма кстати!

Лето – сезон, когда хочется проводить как можно больше свободного времени на свежем воздухе. А как провести его с коллегами и в неформальной обстановке? Легко! Отдохнуть и познакомиться поближе поможет тимбилдинг – активный корпоративный отдых, направленный на сплочение коллектива посредством прохождения различных игр и заданий. Вашему вниманию – пять вариантов того, как сделать летнее времяпрепровождение с коллективом особенно увлекательным.

ПРЫГАТЬ, БЕГАТЬ, ЦЕЛИТЬСЯ…

  • Рогатка с губками. Для этой веселой игры вам понадобится пара рогаток (их можно сделать своими руками либо купить готовые) и пропитанные водой хозяйственные губки. Губки можно метать по целям либо в участников команды соперников. Кто сильнее промокнет: команда, которая метает или которая уворачивается?
  • Фрисби-слэм. Цель игры – набирать очки, бросая и направляя фрисби (летающий диск) в цель. Игра заканчивается, когда команда набирает 21 очко. Цели (ими выступают баки) расположены на расстоянии примерно 50 футов друг от друга. Команда состоит из двух человек, каждый из которых стоит на противоположных концах игрового поля. Один игрок бросает диск, в то время как другой может свободно перемещаться и направлять диск в цель. Нельзя ловить фрисби или дважды бить по нему. Затем принимающий отправляет диск второму игроку и старается забить уже он, далее очередь переходит к следующей команде.
  • Гонки на скейтах. Задача участников – обогнать соперников в забеге на определенное расстояние, используя скейты. Можно ехать стоя, сидя, лежа – как угодно.
  • "Командные" штаны. "Командные" штаны, в каждую штанину которых входит человек и которые можно сшить самостоятельно, отлично подходят для проведения эстафет и веселых стартов. 
  • Гигантская скакалка. Ее можно сделать из каната. Задача команды – синхронно перепрыгнуть через скакалку, пока двое участников ее вращают. Также можно попробовать ставить "рекорды" по высоте и количеству прыжков.
     

АРЕНДА РАЗВЛЕЧЕНИЙ В БАРНАУЛЕ

Где взять реквизит для тимбилдинга? Конечно, для небольших конкурсов его можно смастерить самостоятельно, однако изготовить необходимые предметы своими руками можно далеко не для всех игр. Гигантские карты, бампербол, мега-шашки, большой дартс и дженга, гигабаскетбол, командные лыжи, "беличье колесо" – эти и многие другие эффектные состязания требуют специального оборудования.  

Чтобы корпоратив не только удался, но и запомнился надолго, стоит довериться профессионалам. OMGames* – компания по аренде развлечений и организации тимбилдинга, сотрудники которой сами проектируют и производят оборудование для корпоративного отдыха, большие игры, аттракционы, интерактивные площадки, на которые вы наверняка обращали внимание на городских мероприятиях. Здесь вас познакомят не только с популярными, но и с редкими играми, о которых в России никто не слышал.

OMGames специализируется на организации мероприятий любого масштаба – от небольших корпоративов до маркетинговых событий и фестивалей. В компании вы можете взять в аренду практически любой реквизит на ваше событие – праздник, корпоратив, рекламную акцию, – как на природе, так и в офисе, а сотрудники компании все доставят, установят, объяснят правила и подскажут упражнения.

Веревочный курс, хорошо знакомые и эксклюзивные снаряды, командные аттракционы в стиле "Больших гонок", яркие концепции, опытные тренеры, организаторы, аниматоры, ведущие, антураж, звук, награды, мобильная сцена, тенты и шатры, а также многое другое – здесь есть все для яркого и незабываемого мероприятия!

Мы сделаем все, чтобы вы отдохнули весело и эффективно!

OMGames
Тел.: 8 (3852) 57-18-57
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*ОЭмГеймс — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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