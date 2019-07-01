Крупные гостиницы, которые не прошли классификацию с присвоением "звезд", начинают штрафовать с 1 июля 2019 года, сообщает ТАСС.
Согласно документу, утвержденному премьер-министром Дмитрием Медведевым, теперь гостиницы, чье количество номеров не ниже 50, должны получить свидетельство о присвоении категории.
Нарушителей ждет административный штраф. Для должностных лиц он составит от 7 до 10 тысяч рублей, для юридических – от 40 до 50 тысяч рублей.
Ранее классификация гостиниц проводилась в добровольном порядке. Исключением стали только отели Краснодарского края и городов, где прошли матчи чемпионата мира по футболу.
Присваивают "звезды" специальные аккредитованные организации. Сертификат, выданный ими, действует три года, после чего придется снова проходить оценку.
В зависимости от уровня предоставляемых услуг, гостиницы будут классифицироваться по шести категориям: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" и "без звезд".
Авторы закона уверены, что введение обязательной классификации увеличит турпоток, а также поможет повысить конкурентоспособность гостиничных услуг и привлекательность гостиниц.
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