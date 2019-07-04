Вы задумались, как организовать отдых, чтобы достичь единения с природой? Туристический комплекс в Солонешенском районе Алтайского края приглашает гостей. Всем, кто мечтает об отдыхе на лоне первозданной природы, гармонии с собственным внутренним миром, открыт путь в туристический комплекс "Искра", расположенный в одноименной деревне в Солонешенском районе Алтайского края.
МЕСТО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Многие, впервые приезжающие сюда, удивляются: достаточно далеко от раскрученных туристских маршрутов, отсутствие современной инфраструктуры, крутых автобанов, проблемы с сотовой связью. Но большинство гостей, побывав единожды в "Искре", возвращаются сюда вновь и вновь. Почему? Ответ банально прост: здесь есть все, чего не хватает современному человеку, измученному цивилизацией и вынужденному жить, а вернее, существовать, по законам рынка, пряча свою индивидуальность.
В "Искре" все иначе: иногда кажется, что здесь остановилось время – настолько все размеренно. Прозрачный воздух, полуденное солнце, вечерняя прохлада, разноголосое пение птиц, экологически чистые продукты и вода, пантовые ванны и близость к народному быту делают свое дело: всего через несколько часов пребывания вы не захотите уезжать отсюда никогда. А через 5-7 дней отдыха, восстановив свои силы и получив заряд бодрости и здоровья, уже будете планировать новую поездку, поражаясь магии и чудодейственной силе этих мест.
Туристический комплекс "Искра" – идеальное место как для семейного отдыха, так и для компании друзей. Тишина, спокойствие, чистейший воздух, журчание горной реки помогут вам привести в порядок мысли, справиться со стрессом, а натуральные пантовые ванны мгновенно снимут усталость, дадут заряд бодрости и здоровья.
Пантовые ванны, приготовленные из собственного сырья, приводят к естественному замедлению процессов старения организма, обладают омолаживающим косметическим эффектом. Эти процедуры – идеальный выбор мужчин и женщин, желающих продлить и сохранить молодость и красоту!
Дети и взрослые в "Искре" могут прикоснуться к сельской жизни, пообщаться с домашними животными, ощутить вкус натуральных продуктов.
"Искра" приглашает к себе гостей: мы ждем вас искренне!
Туристический комплекс "Искра"
Алтайский край, Солонешенский район, село Искра, ул. Центральная 24Б
Телефон: +79697086868
Сайт искра-алтай.рф
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