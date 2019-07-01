ЦБ планирует в 2020 году уменьшить минимальный коэффициент риска для ипотеки, высчитываемый по доле залога от суммы кредита, сообщает "Российская газета".
Если сейчас самый низкий уровень составляет 35%, то через полгода он может достигнуть 20%.
Это связано с тем, что ипотечные кредиты с высоким первоначальным взносом изначально считаются низкорискованными.
По словам директора Департамента банковского регулирования Банка России Алексея Лобанова, такой подход должен стимулировать выдачу "хорошей" ипотеки, тем самым снизив нагрузку на капитал банков.
Параллельно Банк России дестимулирует рискованную ипотеку с низкими первоначальными взносами из-за более высокого риска просрочки.
В связи с этим ставки по таким кредитам выше в сравнении с более надежными вариантами на 0,2-0,5 процентного пункта. С введением новых мер разрыв будет и дальше увеличиваться.
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