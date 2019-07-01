Бийский стрелок Сергей Каменский стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия вторых Европейских игр.
Международные соревнования завершились в Минске. В них участвовали около четырех тысяч спортсменов из 50-ти стран.
Команда России в общем зачете уверенно заняла первое место. Россияне завоевали 109 наград. Из них 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовые медали.
Вторыми стали атлеты из Белоруссии (24 золотые медали, 16 серебряных и 29 бронзовых). Третий результат в общекомандном зачете у сборной Украины (16, 17 и 18 соответственно).
Каменский выиграл в Минске золотые награды в стрельбе из малокалиберной винтовки и в турнире смешанных пар, а также стал серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки.
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