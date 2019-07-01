Крестный ход в Коробейниково / Фото: altai.eparhia.ru
Всероссийский крестный ход в село Коробейниково Усть-Пристанского района стартовал 30 июня. Свой путь верующие начали от Покровского кафедрального собора в Барнауле ранним утром. Продлится крестный ход почти неделю – паломники должны прибыть в Коробейниково 6 июля. За это время участники преодолеют 250 километров.
Верующие пройдут через Калманский район (села Бураново и Калманка), Топчихинский район (Белояровка), Алейск и Усть-Пристанский район (Усть-Чарышская Пристань, Елбанка и Коробейниково).
Стоит отметить, что в этом году крестный ход посвящен 25-летию Барнаульской епархии.
Комментарии
Сборище согласовано? Почему ГИБДД спит? Они же людям проехать мешают!
какой стыд....
Да не отсохнет рука дающего!