Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 июля организовал совещание, на котором намеревается обсудить меры по увеличению благосостояния населения РФ, сообщает ТАСС.
В мероприятии примут участие помощник президента Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, а также руководители профильных ведомств: Павел Малков (Росстат), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин) и Максим Топилин (Минтруд).
Ключевыми вопросами станет достижение приоритетных целей: двукратное снижение уровня бедности, рост реальных доходов и увеличение пенсионного обеспечения выше инфляции.
Комментарии
Капец! приплыли тапочки к дивану!
Палец не тот...