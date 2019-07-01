Газета "Известия" опубликовала статью премьер-министра Дмитрия Медведева, которую он посвятил возглавляемой им политической партии – "Единой России".
Одной из тем, которые затронул лидер единороссов, стала борьба с хамством. По его словам, в партии достаточно профессиональных политиков, которые внимательно относятся к людям.
"Но чаще на слуху совсем другие представители партии, — признал Медведев. — Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам".
По его словам, партия старается пресекать подобное отношение, и не допускать таких людей к выборам.
В качестве примеров таких крайних мер председатель правительства привел Новгородскую область и Сахалин.
"Там претендентов не допустили к предварительному голосованию потому, что они своими действиями дискредитировали партию", — констатировал Медведев.
Комментарии